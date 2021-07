CdS | Lazio Primavera, ecco quando inizierà il ritiro

Dieci giorni a Celleno. Manca poco e poi inizierà anche la preparazione atletica della Lazio Primavera, da svolgere dal 26 luglio nel comune in provincia di Viterbo (ritiro organizzato dalla Media Sport Event). Alessandro Calori, aggiunto allo staff tecnico di Sarri ad Auronzo di Cadore, tornerà nella capitale con qualche giorno d’anticipo per porre le basi alla nuova stagione della Primavera. I biancocelesti ripartiranno dalla Primavera 2, hanno il compito di rialzarsi immediatamente come già successo nella stagione 2018/2019. Arriveranno rinforzi, saluteranno i 2001 Armini, Ndrecka, Novella, A. Marino, Cerbara e Nimmermeer. Toccherà ai 2003 formare la colonna vertebrale della nuova squadra. Verrà fatta una scrematura dei 2002. Alcuni sono impegnati ad Auronzo, quelli che saranno confermati diventeranno i nuovi fuoriquota. Verrà promosso Troise, classe 2005, fino all’anno scorso con l’U 18 di Rocchi, anche lui ora con Sarri. Lo riporta il Corriere dello Sport.

