CdS | Si riaccende la Serie A, ecco il nuovo calendario

Si parte il 22 agosto, per concludere il 22 maggio 2022, con la novità assoluta del torneo asimmetrico. Le sfide di andata e ritorno infatti non saranno collocate nello stesso turno lungo i due gironi. A patto di lasciare, nel rimescolamento, almeno otto giornate di differenza tra lo svolgersi della stessa partita in andata e ritorno. Il girone d’andata deve tenere conto dei turni infrasettimanali feriali con il veto alla disputa dei derby e dei big-match. Non è permesso l’incrocio di squadre che partecipano alle coppe europee in sei turni del girone d’andata e in otto del ritorno, già prestabiliti. Mentre la Serie A ha bocciato la formula dello spezzatino totale, la domenica avrà ancora qualche sovrapposizione. Si procederà con otto finestre alla volta, in fatto di orario. È inoltre proibita la collocazione al primo e all’ultimo turno dei derby, che comunque dovranno svolgersi tutti in giornate differenti. Alla prima di campionato non potranno ripetersi incontri già avvenuti all’esordio nelle stagioni 2019/20 e 2020/21. La Salernitana inoltre ha chiesto di poter disputare in trasferta la prima, in modo da consentire al Comune di completare la prima parte dei lavori. Il neopromosso Venezia e lo Spezia, cambieranno città e regione, in attesa di avere lo stadio a norma. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Le date:

Il via della Serie A

Domenica 22/8/2021

Turni infrasettimanali

Mercoledì 22/9/2021

Mercoledì 27/10/2021

Mercoledì 1/12/2021

Mercoledì 22/12/2021

Giovedì 06/1/2022

Soste

Domenica 5/9/2021 (gare squadre nazionali)

Domenica 10/10/2021 (gare squadre nazionali)

Domenica 14/11/2021 (gare squadre nazionali)

Domenica 26/12/2021

Domenica 2/1/2022

Domenica 30/1/2022 (gare squadre nazionali)

Domenica 27/3/2022 (gare squadre nazionali)

Conclusione Serie A

Domenica 22/5/2022

