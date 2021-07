La Lazio C8 vince lo Scudetto dopo la vittoria nel derby contro la Roma C8 – FOTO

La Lazio C8 ha trionfato, di nuovo. Al termine del derby contro la Roma C8 vinto per 2-0 è arrivata infatti anche la vittoria dello Scudetto. Nel match dello Sport City di Via Alvaro del Portillo, a Roma sono state decisive le reti di Alexandre Gedson e Mirko De Franceso, che hanno permesso alla Lazio C8 di laurearsi Campioni d’Italia per la stagione 2020/21.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lazio c8 (@sslazioc8)

