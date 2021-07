Lazio C8-Roma C8, la finale scudetto: “Vi aspettiamo sugli spalti” – FOTO

Questa sera alle ore 21:00 presso lo Sport City di Via Alvaro del Portillo, a Roma, si disputerà la finale scudetto tra la Lazio C8 e la Roma C8. L’evento sarà a porte aperte per il pubblico, nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, con una capienza massima di 100 posti. Questo il messaggio dei biancocelesti pubblicato sul proprio profilo Instagram: “Vi aspettiamo sugli spalti. Vivremo il Derby di domani come se fosse un bellissimo Film. Un film dove siete Voi i protagonisti. Protagonisti sugli spalti ed in campo con i nostri ragazzi. Perché Noi siamo una Famiglia, Noi siamo la Lazio. Mercoledì 14 Luglio, alle 21:00, ci sarà la Finale scudetto allo Sport City, in Via Álvaro del Portillo, 282, 00128 Roma. Partita a porte aperte per il pubblico, nel rispetto delle disposizioni anti-covid vigenti Max. 100 posti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lazio c8 (@sslazioc8)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: