Presentazione dei calendari, Tare su Luis Alberto: “Sarà ad Auronzo, ecco quando…”

Nel corso del sorteggio per il calendario della Serie A 2021/22, il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, è intervenuto a Dazn, parlando anche della questione Luis Alberto. Queste le sue parole:

“L’arrivo di Maurizio Sarri ha acceso l’entusiasmo in città. I tifosi lo hanno acclamato e lo volevano tantissimo. Il derby di Roma si vedrà in tutto il mondo, ne sono sicuro. Sarri ha trovato una squadra motivata e i calciatori sono entusiasti del suo lavoro. Quando lo abbiamo incontrato per la prima volta a Formello, il tecnico ha ammesso che finalmente è in un posto per fare il calcio che gli piace. Luis Alberto sarà ad Auronzo stasera, ed è già tornato”.

