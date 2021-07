Serie A 2021/22, Sarri: “Inizio amarcord contro l’Empoli. Ci faremo trovare pronti”

Il nuovo tecnico della Lazio Maurizio Sarri, intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club biancoceleste, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in seguito ai sorteggi del calendario della Serie A 2021/22. Queste le sue parole:

“Sarà un campionato decisamente stimolante, l’inizio per me sarà un amarcord, con la prima giornata ad Empoli, dove sarò contento di tornare perché ritroverò persone a me molto care. È importante partire bene, sarà fondamentale tenere il ritmo, in un campionato di serie A che è sempre difficile e competitivo. Ci faremo trovare pronti”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: