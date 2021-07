Andrea Mancini, figlio di Roberto: “Papà si sta godendo questo successo bellissimo. Immobile? Un bomber come lui non è criticabile”

Sono passati cinque giorni dal successo della Nazionale Italiana contro l’Inghilterra in finale di Euro2020. Ora i Campioni d’Europa si stanno godendo le meritate vacanze, prima di aggregarsi nei rispettivi club. Ai microfoni di Radiosei, è intervenuto Andrea Mancini, figlio di mister Roberto, protagonista del successo Azzurro: non solo Nazionale, ma si è parlato anche di Lazio e di Ciro Immobile. Queste le sue parole: “Il destino ha voluto che papà trionfasse proprio a Wembley, dove aveva avuto la peggiore delusione da calciatore. Ora si sta godendo questo successo bellissimo, forse ancora non si rende conto di quanto fatto. Ora il suo obiettivo è provare a fare qualcosa di importante in Qatar. Nessun C.t. ha mai vinto Europeo e Mondiale. Probabilmente l’Italia non aveva individualità come altre Nazionali, ma nessuno aveva il nostro gruppo. Questo è il grande merito di mio padre, oltre alla qualità dei singoli. E’ sbagliato criticare Immobile. Un bomber come lui non è criticabile. E’ chiaro che in Nazionale gioca in un modo diverso rispetto alla Lazio di Inzaghi. Con Sarri un po’ le cose cambieranno, il suo stile di gioco non varierà molto rispetto a quello azzurro. Ha fatto un buon Europeo, ha segnato, ha aiutato la squadra in diverse maniere. Io tifoso della Lazio? Sono cresciuto andando a vedere la Lazio, mi è rimasta nel cuore, non è sbagliato definirmi un tifoso biancoceleste. Se consiglierei Ribery alla Lazio? E’ un campione, chiaro che non è quello di 5 anni fa, ma in una rosa forte come quella biancoceleste potrebbe aggiungere tanto anche solo di mentalità”.

