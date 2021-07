AURONZO 2021 – DAY 6 | Luis Alberto agli ordini di mister Sarri…e dei tifosi. Lavoro differenziato per Luiz Felipe

Puntuale alle 10.30 la squadra del tecnico Sarri scende in campo per la consueta seduta d’allenamento mattutina, unica della giornata visto che l’allenatore ha concesso ai suoi il pomeriggio libero. I portieri sono agli ordini di mister Grigioni &Co, mentre il resto del gruppo si è ritrovato nel campetto adiacente al principale. Dopo aver svolto lavoro in palestra, Luis Alberto (che è arrivato ad Auronzo di Cadore nella serata di ieri) si è unito ai compagni. Lavoro di riscaldamento per la rosa, mentre la pioggia non smette di scendere sotto le Tre Cime di Lavaredo.

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 – Dopo un’iniziale fase di riscaldamento, tra torello e flessioni per i “perdenti”, si passa ad un lavoro atletico. Parte della squadra poi si dirige con mister Sarri nel campo principale: spazio ai difensori. Il tecnico lavora con Radu, Patric, Vavro, Luiz Felipe, Hysaj, Marusic, Kamenovic, Durmisi e Fares.

AGGIORNAMENTO 11.15 – Cambiano gli interpreti che lavorano con l’allenatore: i difensori lasciano il posto a centrocampisti ed attaccanti.

AGGIORNAMENTO 11.30 – Tornano tutti a disposizione di Sarri, sul campo principale. I tifosi biancocelesti presenti sugli spalti intonano cori di bentornato a Felipe Anderson. Luis Alberto, dopo aver ricevuto le direttive del tecnico sugli esercizi da svolgere, si allontana dal resto del gruppo per una corsetta a bordocampo; visti i giorni d’assenza dovrà piano piano rimettersi in pari con il resto del gruppo che da sabato ha iniziato la preparazione. Contemporaneamente Luiz Felipe sta svolgendo un lavoro differenziato sul campetto adiacente. Nel frattempo la pioggia si è calmata ed un flebile spiraglio di sole allo Zandegiacomo.

AGGIORNAMENTO 11.45 – Squadra di nuovo divisa, stavolta in due gruppi, posizionati nelle due aree di rigore: uno lavora con Sarri, l’altro con Martusciello. Prima del termine della seduta, Luis Alberto si avvicina ai tifosi: il Mago saluta i laziali presenti e si intrattiene con loro firmando autografi.

