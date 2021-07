AURONZO 2021 – DAY 6 | Primo pomeriggio libero, ma non per tutti…

Al sesto giorno di ritiro arriva la prima mezza giornata di riposo per la nuova Lazio di Maurizio Sarri chiamata ad assimilare giorno dopo giorno il Sarrismo come stile di gioco e non solo. Il tecnico toscano, sempre vigile in ogni istante delle sessioni d’allenamento, dopo la sessione d’allenamento ha concesso qualche ora di riposo all’ intero gruppo, ad eccezione di Luis Alberto (rientrato oggi in gruppo), Akpa Akpro e dei nuovi arrivati Felipe Anderson e Kamenovic. Il brasiliano ha svolto un lavoro atletico sul campo dello Zandegiacomo, mentre gli altri tre hanno svolto esercizi in palestra.

