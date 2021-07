Auronzo 2021, la richiesta di una tifosa: “Fatemi fare una foto con Sarri, devo vincere una scommessa”

L’entusiasmo per l’arrivo di Maurizio Sarri ha travolto anche il ritiro biancoceleste di Auronzo di Cadore. Sono tanti i tifosi che acclamano e vogliono fare foto con i calciatori della Lazio. Ma non solo: una tifosa, in attesa dell’arrivo dei calciatori per l’allenamento mattutino, grida a gran voce una richiesta ben precisa: “Datemi Sarri! Fatemi fare una foto con Sarri, devo vincere una scommessa!”. Il “Comandante” ha colpito fin da subito i cuori biancocelesti.

