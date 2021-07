Auronzo 2021, Luis Alberto si ferma con i tifosi per fare foto e firmare autografi

Dopo l’arrivo di ieri sera ad Auronzo di Cadore, Luis Alberto questa mattina è sceso in campo con il resto della squadra per svolgere la prima seduta nel ritiro biancoceleste. Prima della fine dell’allenamento mattutino, lo spagnolo si è intrattenuto con i tifosi della Lazio, fermandosi per scattare alcune foto e firmare qualche autografo. Il “Mago” è stato applaudito da molti tifosi, ma alle domande sul suo futuro, nessuna risposta.

