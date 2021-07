Calciomercato, l’ex Lazio Crecco riparte dal Vicenza – FOTO

Luca Crecco, dopo la passata stagione sfortunata trascorsa tra Pescara e Cosenza con cui ha totalizzato 26 presenze in Serie B e un gol, riparte dal Vicenza. A renderlo noto, attraverso un comunicato social, la stessa società biancorossa che ha ricordato anche le presenze e i trofei conquistati in biancoceleste: “Ufficiale: Luca Crecco in biancorosso!

Il calciatore arriva a titolo temporaneo dal Pescara con diritto di opzione a favore del club biancorosso

Luca Crecco , centrocampista classe ’95, la scorsa stagione tra le fila del Pescara e poi del Cosenza ha totalizzato 26 presenze in Serie B , siglando una rete e fornendo due assist.

In carriera ha registrato 140 presenze in Serie B, 2 in Europa League e 5 in Serie A con la Lazio, condite anche da una rete e dalla conquista della Supercoppa Italiana nella stagione 2017/2018 e dalla Coppa Italia nella stagione 2012/2013.

Benvenuto Luca!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L.R. Vicenza (@lrvicenza)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: