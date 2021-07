Calciomercato, l’ex Lazio Tounkara ceduto dalla Viterbese al Cittadella

Mamadou Tounkara, l’ex attaccante Primavera della Lazio, saluta la Viterbese per approdare in Serie B al Cittadella. Questo il comunicato ufficiale apparso sul sito del club gialloblù: ” La U.S. Viterbese 1908 comunica che Mamadou Tounkara è stato ceduto a titolo definitivo all’A.S. Cittadella. Il Presidente Marco Arturo Romano e tutta la società desiderano ringraziare Mamadou per quanto fatto con i colori gialloblù.

All’attaccante che ha collezionato 50 presenze e sedici reti tra campionato e Coppa Italia con la casacca della Viterbese un grande augurio per il proseguimento della sua carriera”.

