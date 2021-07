CdS | Auronzo, Luiz Felipe e Radu saltano le prove tattiche

Luiz Felipe e Radu in palestra ieri mattina, nel pomeriggio hanno saltato le prove tattiche per lavorare solo atleticamente (ripetute sul campo). Imprecisati i motivi della frenata, è probabile che siano stati risparmiati per precauzione evitando gli scontri in partitella. Il brasiliano non aveva lamentato fastidi nei primi giorni del ritiro, è reduce da un ciclo fisioterapico svolto a Barcellona per completare la riabilitazione alla caviglia destra operata a gennaio. Si lavora al ritmo delle doppie sedute (10.30 e 17:45). Secondo giorno di lavoro per Kamenovic, arrivato martedì. Sarri ieri lo ha utilizzato da centrale di sinistra nella difesa a 4 anche a causa dell’assenza di Luiz Felipe. Hysaj ha sostituito Radu. Sono tre i nuovi arrivati, oltre al serbo Hysaj e Felipe Anderson. Mau aspettava i rinforzi, ne avrà altri appena Correa partirà. E il ritorno di Luis Alberto, se il caso rientrerà gli permetterà di allenare una squadra più vera, meno sguarnita. Lo riporta il Corriere dello Sport.

