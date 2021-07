CdS | Felipe Anderson, sono subito applausi: si è già ripreso la Lazio

È di nuovo ciò che era, ciò che ha sempre sentito di essere. Ieri Felipe Anderson si è presentato ai tifosi che non hanno mai smesso di ricordarlo ed evocarlo segnando nel pomeriggio piovoso di Auronzo. Ha colpito di sinistro dalla fascia destra nella partitella 11 contro 11 su campo ridotto. Indossava la pettorina arancione, non ancora il 7, numero distintivo della sua iniziale avventura laziale e che ha riottenuto. Azionato da Akpa Akpro, ha sorpreso Strakosha e ha esultato alzando il pugno. Tre anni dopo Felipe si è ripreso la Lazio e un posto d’onore. È la prima freccia consegnata a Sarri, su precisa indicazione. Mau lo voleva al Napoli, l’ha voluto alla Lazio. È stato un affare economico, si spera anche calcistico. È arrivato in ritiro martedì, abbracciato da tutti, compagni e tifosi. Ieri ha salutato Sarri e il suo staff, dirigendosi poi verso la palestra. Nel pomeriggio ha partecipato agli esercizi atletici e alle prime prove tattiche. Nel 4-3-3 degli “arancioni” gli era stato riservato il posto di destra, con Raul Moro a sinistra. Il 4-3-3 nelle prove di ieri diventava un 4-1-4-1 in fase di ripiegamento, Caicedo era il centravanti. Felipe nelle ultime due stagioni ha segnato solo 2 gol, uno in Premier e uno in EFL. Al Porto, Conceiçao l’ha fatto giocare solo una volta da titolare. Ora Sarri lo aiuterà, tutti vogliono un Felipe che va a manetta. Mau lo immagina già nel tridente con Brandt (o Sarabia) e Immobile. Lo riporta il Corriere dello Sport.

