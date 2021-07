CdS | Giovanili, rinforzo U17: preso il nipote di Di Biagio

Un rinforzo per la Lazio Under 17, si chiama Lorenzo Di Biagio ed è il nipote di Luigi, cresciuto nel settore giovanile biancoceleste alla fine degli anni ’80, poi calciatore di Foggia, Roma e Inter tra le tante squadre toccate nella sua carriera, colorata di azzurro sia come giocatore, sia come c.t. dell’Under 21 (dal 2013 al 2019). Classe 2005, Lorenzo non è un centrocampista come lo zio, bensì un attaccante centrale. Andrà ad aggiungersi alla squadra di Massimiliano D’Urso, scelto come nuovo allenatore dei baby. È stato prelevato dal Sansa Football Club, società dilettantistica della Capitale, a cui verrà riconosciuto un premio di formazione. Nell’ultima stagione ha realizzato 22 gol in 13 partite. Piaceva anche alla Roma, battuta sul tempo. Vede la porta e ha fisico, lo descrivono come una punta in grado di garantire gol e temperamento. Ieri la Lazio lo ha annunciato sul proprio sito ufficiale pubblicando la foto del sedicenne all’interno degli uffici di Formello insieme a Mauro Bianchessi, responsabile del settore giovanile e della sezione Women. Per l’U18 ingaggiato invece Saverio Bigonzoni, terzino sinistro classe 2004. Lo riporta il Corriere dello Sport.

