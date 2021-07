CdS | Luis Alberto, ora la verità con la Lazio

Ci sono ritorni e ritorni, quello piacevole di Felipe Anderson e quello dovuto di Luis Alberto. Il Mago si è precipitato intorno alle 22, dalla Spagna, dopo una settimana di ritardo. Con un volo privato ha raggiunto Treviso e da lì è stato prelevato e portato nel quartier generale della Lazio. Il diesse Tare, nel tardo pomeriggio aveva annunciato il suo rientro dopo la diserzione del 7 luglio. Con Tare, atteso in ritiro nei prossimi giorni, ha avuto solo colloqui telefonici. Luis deve passare sotto le forche caudine di Sarri, è possibile che abbia già parlato con il tecnico ieri sera, altrimenti lo farà oggi. Deve spiegare il motivo che l’ha spinto a non rispondere alla convocazione giustificando l’assenza di sette giorni. Sarri in conferenza stampa era stato chiaro. Luis Alberto nel giorno del raduno aveva espresso alla società la volontà di partire, di lasciare la Lazio. Avrebbe comunicato alla società di essere impossibilitato a partire perché sottoposto ad un ciclo di cure per via di problemi fisici. Poi all’improvviso è apparso su Instagram per celebrare il 30° compleanno della moglie Patricia. È interesse di tutti ricucire, nelle prossime ore si capirà se sarà possibile ripartire. Per riuscire a partire servono 60 milioni. In ritiro non c’è neanche Angelo Peruzzi, che era intervenuto a novembre dopo che lo spagnolo sparò a zero su Lotito dopo l’annuncio dell’aereo societario. Lo riporta il Corriere dello Sport.

