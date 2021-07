CONFERENZA LUIZ FELIPE – “Ho rinunciato alle Olimpiadi per la Lazio, deve essere la mia stagione”

Sesto giorno di lavoro sotto le Tre Cime di Lavaredo per la Lazio con Maurizio Sarri che ha concesso il primo pomeriggio di riposo da quando è scattato il ritiro. E’ tornato a svolgere le esercitazioni difensive con i compagni Luiz Felipe dopo che ieri ha fatto solo un lavoro differenziato. Il brasiliano poi è intervenuto in conferenza stampa.

Come sta la tua caviglia?

“Sto bene, in vacanza mi sono allenato per fare un buon ritiro. Ora devo continuare a lavorare per essere pronto per la prima di campionato”.

Quali difficoltà nel passare da una linea a tre a una a quattro?

“E’ difficile all’inizio perchè arriviamo da cinque anni giocando a tre, stiamo lavorando ogni giorno col mister per imparare il movimento a quattro. Ci ho giocato in Brasile e arriveremo a soddisfare le richieste del Mister”.

Cosa ti senti di dire di Maurizio Sarri?

“Tutti noi sappiamo che abbiamo uno dei migliori allenatore, ci chiede di essere sempre a duemila. Voglio ringraziare Inzaghi per questi anni però è passato, ora pensiamo al nuovo tecnico e alla nuova stagione”.

Come cambia la difesa con Strakosha e Reina?

“Pepe Reina ha grande esperienza, Thomas è un grande portiere per cui non mi cambia nulla. E’ una scelta che dovrà fare il Mister”.

Hai sentito Acerbi?

“Ci siamo scambiati dei messaggi facendogli i complimenti”.

La prossima sarà la stagione della consacrazione?

“Il mio obiettivo è fare la stagione migliore della mia carriera”.

Ti dispiace non fare le Olimpiadi?

“Ho fatto questa scelta per essere al 100% in vista della prossima stagione”.

Come hai trovato Felipe Anderson?

“Felipetto è un fratello per me, mi ha dato una mano quando sono arrivato qua. Mi fa davvero piacere che sia tornato e ora dovrà dimostrare tutte le sue qualità perché è un grande calciatore”.

A che punto è il rinnovo?

“Qui sto bene, mi sento in famiglia ma lascio la questione al mio procuratore e a Tare. Io voglio stare qua tanti anni perchè indossare questa maglia è speciale”.

Il tuo eclettismo può essere utile?

“Io penso ad allenarmi nel migliore dei modi per farmi trovare a disposizione poi sarà il mister a scegliere la posizione. La stagione scorsa ho sofferto per l’infortunio”.

Speri in una convocazione del Brasile?

“Tutti vogliamo vincere con questa maglia come hanno fatto nel 2000 con lo scudetto. Per arrivare al Brasile devo giocare bene qua con prestazioni convincenti”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: