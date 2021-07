Euro 2020, De Luca chiama Immobile e Insigne: “Grazie per quello che avete fatto”

Il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, dopo la vittoria dell’Europeo dell’Italia, nella finale di Wembley contro l’Inghilterra, si è congratulato con Ciro Immobile e Lorenzo Insigne tramite una videochiamata. Queste le parole di De Luca: “Avevo voglia di sentirvi e farvi i complimenti, oltre a ringraziarvi come campani, meridionali e napoletani. Ci avete fatto onore e ci avete fatto divertire. Volevo ringraziarvi con il cuore per quello che avete fatto e per la bella immagine che avete dato dell’Italia”. Questa invece la replica dell’attaccante della Lazio e della Nazionale Italiana: “Per noi è stato un onore portare la nostra terra in giro per l’Europa, vincere poi è stato il massimo”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: