Il Messaggero | Lazio Calcio a 8 Campione d’Italia, battuta la Roma: domani la “rivincita” nella finale di Coppa

Notte magica biancoceleste, quella appena trascorsa, visto che la Lazio Calcio a 8 si è aggiudicata la finale scudetto grazie ad un 2-0 nel derby contro la Roma (gol di Alexandre e De Francesco). Domani sera alle ore 21 sul campo del Centro Sportivo Sport City in via Alvaro del Portillo 282 a contendersi la Coppa Italia della Lega Calcio a 8 saranno di nuovo i neo campioni d’Italia e la Totti Sporting Club C8. Una partita molto attesa, poiché la formazione dell’ex capitano giallorosso, ha già sfidato i biancocelesti per la vittoria di un titolo. Tutto è cominciato nella scorsa stagione, quando una punizione a tempo scaduto battuta dal numero 10 ha regalato lo scudetto ai suoi. In autunno invece la Lazio ha avuto la meglio in Supercoppa e quindi adesso l’obiettivo per entrambe le squadre è vincere la “bella”. La Lazio del tecnico Chilelli potrà contare sull’esperienza di Cristian Ledesma e sul talento Matteo Biscossi. Il pass per la serata è stato conquistato grazie al 3-0 sul Frosinone. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali della Lega C8 e aperto al pubblico anche se con limitazioni e rispettando sempre il protocollo anti-Covid. Lo riporta Il Messaggero.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: