Il Tempo | Il 21 agosto torna la Serie A: Sarri riparte da Empoli

Calendario asimmetrico. Per la prima volta nella storia del calcio italiano, il girone di andata sarà differente da quello di ritorno. La Lega Serie A segue la strada della Premier League e presenta un campionato inedito. Ieri è stato sorteggiato il calendario della prossima stagione. La Lazio sfiderà l’Empoli al Castellani, e per il nuovo tecnico biancoceleste Maurizio Sarri rappresenterà un ritorno alle origini. I primi scontri diretti del campionato sono previsti alla terza giornata con Napoli-Juventus e Milan-Lazio. Il derby della Capitale si giocherà il 26 settembre, alla sesta giornata del girone di andata; la sfida di ritorno è prevista alla 30esima programmata il 20 marzo 2022. Significativa anche la data del 17 ottobre, in cui la Lazio attende all’Olimpico l’Inter di Simone Inzaghi. L’ultima giornata di campionato è prevista per il 22 maggio 2022. La Lazio giocherà all’Olimpico contro il Verona. “Il 22 agosto vogliamo vedere gli stadi pieni con il green pass” ha affermato il presidente della Lega Serie A Dal Pino. “In modo tale che questo sia di incentivo anche per le vaccinazioni. Il calcio è un volano importante sia dal punto di vista economico che sociale, la richiesta di avere gli stadi pieni al 100% è fondamentale per la sostenibilità socio-economica del sistema calcio”. Lo riporta Il Tempo.

