Il Tempo | Rivoluzione Dazn, cambia tutto per la pay-tv: ecco la guida

Novità in arrivo per i diritti televisivi, frammentati fra quattro operatori tra campionato e coppe. Uno scenario che in teoria rende necessari almeno tre telecomandi, o piattaforme. ma che può tradursi in un risparmio per gli utenti fino al 50% rispetto allo scorso anno. L’asse Dazn-Tim ha cambiato il panorama del pallone, la piattaforma digitale ha soffiato a Sky il pacchetto da 7 partite per giornata e condivide con l’emittente satellitare i diritti per le restanti tre gare (sabato e lunedì alle ore 20:45, domenica alle ore 12:30). La Serie A su Dazn costerà 29,90 euro mensili con prezzo promozionale di 19,90 euro per 14 mesi agli abbonati entro il 28 luglio, mentre Sky ha ridotto il costo del pacchetto calcio a 5 euro (rendendolo gratuito fino al 30 settembre) da aggiungere al canone base per un totale di 19,90 euro. La tariffa diventerebbe 46,90 euro includendo il pacchetto Sport (Formula1, MotoGP, NBA e tennis) per la Champions League (fatta salva una partita esclusiva del mercoledì di Amazon Prime, 3,99 euro al mese), ma l’emittente satellitare propone anche l’offerta streaming su Now Tv a 14,90 euro. Sia Dazn che Sky trasmetteranno l’Europa League della Lazio e la Conference League. La coppa dalle grandi orecchie sarà disponibile anche su Infinity Plus di Mediaset, a 7,99 euro mensili. E proprio l’alleanza tra l’asse Dazn-Tim e il Biscione lascia spazio a un’altra offerta dedicata ai clienti Tim – motivo per cui pende un ricorso di Sky all’Antitrust – che sottoscrivono entro il 28 luglio: 19,90 euro al mese per 12 mesi e canone gratuito fino al 31 agosto. Lo riporta Il Tempo.

