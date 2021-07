Inghilterra, insulti razzisti via social ai rigoristi che hanno sbagliato in finale: arrestati alcuni tifosi

L’Inghilterra del mondo del pallone si era schierata al loro fianco, e ci mancherebbe. Ma non solo il calcio ha deciso di condannare in maniera dura gli insulti razzisti, arrivati sui social, a Marcus Rashford, Bukayo Saka e Jadon Sancho, colpevoli di aver sbagliato i rigori decisivi nella finale di Euro 2020 della squadra di Gareth Southgate contro la nostra Italia, che ci sono valsi il secondo titolo di campioni d’Europa. L’indagine in corso ha portato, infatti, ad alcuni arresti: quattro persone sono state arrestate dalla polizia, come riferisce il National Police Chiefs’ Council sul proprio sito. Il commissario capo Mark Roberts in una dichiarazione ha mandato un avvertimento ai responsabili non ancora individuati: «Se ricostruiamo che siete dietro questo crimine, vi rintracceremo e affronterete serie conseguenze per le vostre vergognose azioni». Lo riporta IlMessaggero.it

