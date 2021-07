Inter, Çalhanoğlu: “Inzaghi? Mi piace la sua attenzione e il modo con cui comunica. Con Luis Alberto siamo quasi simili”

Mentre le squadre continuano la preparazione per la prossima stagione, il calciomercato è nel pieno svolgimento. Una delle operazioni che, al momento, ha fatto più discutere, è il passaggio di Hakan Çalhanoğlu dal Milan all’Inter. Protagonista con la Turchia nel girone dell’Italia ad Euro2020, l’ex centrocampista rossonero ha parlato ai microfoni di DAZN. Dal suo passato al Milan con mister Pioli, alla sua nuova avventura all’Inter, passando anche per Simone Inzaghi, nuovo allenatore nerazzurro. Queste le sue dichiarazioni: “Pioli era l’unico a volermi tanto al Milan. Ci ho parlato tante volte, lui ha spesso provato a farmi rimanere ma rispetta la mia decisione. Mi ha augurato il meglio”.

Da un ex Lazio, Stefano Pioli, all’altro, Simone Inzaghi. Queste le prime sensazioni di Çalhanoğlu sul nuovo allenatore dell’Inter: “Il 3-5-2 mi piace, so che alla Lazio giocava con Luis Alberto e con lui siamo quasi simili. Del mister mi piace la sua attenzione e il modo con cui comunica: spero di potermi divertire con i miei compagni in campionato. Io più basso? Non è un sacrificio. Devo fare quello che il mister vuole, c’è ancora un po’ di tempo”.

