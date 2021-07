Inter, un calciatore risultato debolmente positivo al Covid-19

Riparte la stagione e il Covid torna purtroppo a far visita alle formazioni di Serie A. Dopo lo Spezia, anche l’Inter deve fare i conti con il coronavirus. I nerazzurri, infatti, attraverso il proprio sito ufficiale, hanno reso noto che: “Valentino Lazaro è risultato debolmente positivo al Covid-19 in seguito al doppio test preliminare organizzato dal Club prima del ritiro. L’esterno nerazzurro è già precauzionalmente in isolamento e ripeterà il test nei prossimi giorni”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: