Mimmo Caso sulla situazione di Luis Alberto: “Forse è stato richiesto dal suo ex allenatore, ma la Lazio non può privarsi di un giocatore così”

Il ritardo di una settimana nel presentarsi al ritiro estivo da parte di Luis Alberto continua a far rumore nell’ambiente biancoceleste nonostante i sorrisi dello spagnolo nel suo primo allenamento di oggi. Della situazione, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ha parlato anche l’ex calciatore ed allenatore biancoceleste Domenico Caso: “Si tratta di una questione non semplice da giudicare. Penso ci siano state situazioni esterne, forse il calciatore è stato richiesto dal suo ex tecnico, sono cose che accadono nel calcio. Credo comunque che tutto si possa sistemare, la Lazio non si può privarsi di un elemento così importante”. Caso poi ha parlato anche di Sarri: “Ha fatto vedere di avere idee importanti, segue l’idea di un calcio propositivo e se riesce ad avere sintonia con la squadra facendo assimilare i suoi concetti ci sarà da divertirsi. Con Inzaghi ci sono state delle belle stagioni, adesso servirà confermarsi con un modo di giocare differente”.

