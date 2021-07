Questione riapertura stadi, il comunicato del Milan: “Vendita biglietti solo dopo autorizzazioni ufficiali da organi governativi competenti”

Mentre la Serie A si prepara a ripartire, a tenere banco è la questione riapertura degli stadi. Dopo le parole del presidente della FIGC Gabriele Gravina tese verso la via di una nuova apertura graduale, è arrivato il comunicato del Milan, apparso sul sito ufficiale rossonero, che ha reso noto come la vendita dei biglietti prenderà il via solamente dopo le autorizzazioni governative: “Si comunica ai tifosi che la vendita dei titoli di ingresso per le gare interne di AC Milan partirà esclusivamente dopo aver ricevuto indicazioni ufficiali e autorizzazioni da parte degli organi governativi competenti. In seguito alla diramazione del calendario di Serie A per la stagione 2021-2022, si comunica ai nostri tifosi che la vendita dei titoli di ingresso per le gare interne di AC Milan partirà esclusivamente dopo aver ricevuto indicazioni ufficiali e autorizzazioni da parte degli organi governativi competenti. Sarà premura di AC Milan di informare i propri tifosi attraverso i canali ufficiali della società”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: