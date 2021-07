Riapertura stadi, Gravina: “Vogliamo un utilizzo rapido ed efficace del green pass. I club sono in grande difficoltà”

“Riapertura degli stadi? Abbiamo formalizzato la richiesta alla sottosegretaria Vezzali. Siamo in attesa che la procedura venga definita anche secondo le indicazioni del Cts”. Così il n.1 della Figc, Gabriele Gravina, sull’apertura degli impianti. “Vogliamo arrivare a utilizzare il green pass in modo rapido e renderlo efficace anche nei nostri stadi – ha aggiunto -. Siamo responsabilmente convinti che sarà complicato ottenere la riapertura alla totale fruibilità dei posti. Chiediamo gradualità e accompagnamento. I club sono in grande difficoltà, abbiamo bisogno di tempi certi. Entro la fine di luglio sarà assolutamente definito”. Lo riporta Ansa.it

