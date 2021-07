Rinviata la “1°edizione Festa Curva Nord”: scelta la nuova data

Il maltempo è pronto a colpire la Capitale nel weekend in arrivo obbligando la Curva Nord a rimandare la 1° edizione della propria festa, in origine fissata sabato 17 luglio dalle ore 17 alle 00.00 nel piazzale adiacente l’entrata del settore. La pioggia comunque non ferma i tifosi biancocelesti con gli organizzatori che tramite il profilo social ufficiale della Voce della Nord hanno reso noto che l’evento si terrà giovedì 29 luglio dalle 17 alle 00.00 sempre nel piazzale adiacente la Curva Nord.

