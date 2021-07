SOCIAL | Lazio C8, Ledesma festeggia la vittoria del titolo: “Questi colori la mia vita” – FOTO

La Lazio C8 è Campione d’Italia, grazie alla vittoria raggiunta ieri nel derby contro la Roma. Una doppia gioia per Società e giocatori, che hanno coronato il sogno trionfando nel campionato. Christian Ledesma, ex biancoceleste, è ora capitano della squadra, ed ha trascinato i suoi compagni fino alla vittoria finale. Sul suo profilo Instagram ufficiale, ha espresso tutta la sua gioia per il successo, pronunciando parole d’amore per la sua Lazio: “Questi colori. La mia vita.”

Di seguito l’immagine pubblicata da Ledesma:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristian Daniel Ledesma (@cristian_daniel_ledesma)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: