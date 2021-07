SOCIAL – Luis Alberto vuole rimanere alla Lazio? La moglie Patricia svela l’indizio | FOTO

La giornata di oggi si è rivelata turbolenta nel Cadore sotto le Tre Cime di Lavaredo. È stato il grande giorno dell’arrivo di Luis Alberto dopo la convocazione disertata (in realtà è arrivato nella serata di ieri). Questa mattina lavoro in palestra per poi aggregarsi al gruppo. Colloquio con la squadra e poi con il tecnico Sarri. C’è l’ipotesi che lo spagnolo voglia cambiare aria ed andare a giocare altrove. Intanto la moglie Patricia ha postato sulle storie di Instagram una foto così scrivendo: “Preparando la casa nueva”. Una frase che lascia pochi dubbi. Si compra casa nuova quando si vuole cambiare città? La risposta è sicuramente NO.

