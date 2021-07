Spezia, un calciatore della prima squadra è risultato positivo al Covid-19: il comunicato del club

Manca poco più di un mese all’inizio della Serie A 2021/2022 e la squadre sono in ritiro per la preparazione precampionato. Annunciato settimana scorsa, Thiago Motta è il nuovo allenatore dello Spezia, chiamato a sostituire Vincenzo Italiano, neo allenatore della Fiorentina. Per l’ex calciatore dell’Inter è arrivata la prima grana da allenatore dei bianconeri: attraverso un comunicato ufficiale, pubblicato sul sito del club, lo Spezia ha annunciato la positività al Covid-19 di un giocatore della prima squadra. Questo il comunicato: “Lo Spezia Calcio comunica che un calciatore della prima squadra è risultato positivo al Covid-19. Il tesserato e tutto il gruppo squadra stanno seguendo in isolamento le procedure previste dal protocollo sanitario”.

