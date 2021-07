Sportmediaset | Il Milan pensa a Luis Alberto: due contropartite per abbassare la quota “cash”

I sorrisi della mattina di Luis Alberto sul prato della Zandegiacomo, subito pronto a scherzare con compagni e tifosi, sembrano gettare acqua sulle voci bollenti di mercato che lo circondano. Secondo Sportmediaset, sulle tracce del Mago ci sarebbe il Milan voglioso di sfruttare magari i rapporti non del tutto distesi tra il centrocampista e il presidente Lotito. Così, i rossoneri per abbassare la richiesta di 45-50 milioni del presidente laziale starebbero pensando di mettere sul piatto due tra Leao, Calabria e Castillejo così da abbassare l’esborso economico, altrimenti eccessivamente alto. Sempre secondo Sportmediaset, inoltre, i biancocelesti potrebbero interessarsi a Saelemakers, un centrocampista potenzialmente funzionale nel gioco di Sarri. Una trattativa tutta ancora da scrivere, dunque, mentre Luis Alberto prosegue il suo rientro in gruppo ad Auronzo di Cadore.

