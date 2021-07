Stefano Mauri su Sarri: “Non bisogna avere fretta, sarà un cambiamento lungo. Saprà far divertire i tifosi della Lazio”

L’arrivo di Maurizio Sarri ha portato entusiasmo e curiosità nei tifosi della Lazio. Ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, è intervenuto Stefano Mauri, ex Capitano e centrocampista biancoceleste per parlare proprio dell’approdo del “Comandante” sulla panchina della Lazio. Queste le sue dichiarazioni: “Non mi meravigliano le parole di Sarri, lo conosciamo dai tempi di Empoli, è un allenatore che vuole aggredire alto gli avversari, vuole una linea difensiva alta. Lavorerà molto su questo, anche perché la Lazio è stata sempre abituata a difendere a tre. Dovrà essere bravo a entrare subito nella testa dei giocatori, cambierà il modo di difendere e attaccare. Non bisogna avere fretta, sarà un cambiamento lungo ma Sarri saprà far divertire i tifosi della Lazio”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: