AURONZO 2021 – DAY 7 | Al via la seduta mattutina: tattica per i difensori, il resto del gruppo lavora in palestra

Settimo giorno di ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo. La seduta mattutina ha preso il via, dopo il pomeriggio libero di ieri concesso da mister Sarri. Per oggi è prevista la consueta doppia seduta. Questa mattina sono scesi per primi sul campo i portieri, sotto gli ordini dei preparatori. Dopo un iniziale riscaldamento sul campo adiacente, i difensori hanno raggiunto il campo centrale per svolgere una lavoro basato sulla tattica. Mentre il resto del gruppo, centrocampisti ed attaccanti, stanno lavorando in palestra.

I difensori così schierati: Lazzari, Vavro, Radu e Hysaj, con Kamenovic che segue, da una parte, mentre dall’altra sono Marusic, Luiz Felipe, Patric e Fares, con Durmisi che segue. Thomas Strakosha in porta con i difensori che svolgono le prove tattiche. Dopo 10 minuti, Pepe Reina ha lasciato l’allenamento dei portieri, con i preparatori che sono rimasti con Alia ed Adamonis.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: