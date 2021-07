AURONZO 2021 – DAY 7| Inizia la seduta pomeridiana: prove tattiche e partitella

È iniziata da poco la seduta pomeridiana con un riscaldamento sul campo adiacente per la squadra intera.

Allenamento a parte, come al solito, per i portieri eccezion fatta per Pepe Reina, che ha abbandonato la seduta di oggi causa affaticamento muscolare.

Dopo il riscaldamento i giocatori si sono spostati sul campo per fare le prove tattiche. Si sono divisi rispettivamente in:

Arancioni-

Lazzari, Vavro, Radu, Kamenovic/Hysaj, Milinkovic, Leiva, Cataldi, Moro/Troise, Muriqi, Jony

Azzurri-

Marusic, Luiz Felipe, Patric, Durmisi, Escalante, Akpa, Luis Alberto, Felipe Anderson, Caicedo, Adekanye

Terminate le prove tattiche è il momento della partitella con le stesse squadre a campo ridotto.

