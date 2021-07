AURONZO 2021 | Entusiasmo dei tifosi alle stelle: per l’amichevole di domani è già tutto esaurito

É trascorsa una settimana dall’inizio del ritiro pre-campionato della S.S. Lazio ad Auronzo di Cadore e nella giornata di domani ci sarà il primo test per i biancocelesti. Alle 18.30, infatti, la squadra di Maurizio Sarri scenderà in campo nell’amichevole contro il Top 11 Radio Club 103. L’entusiasmo della tifoseria per questa nuova pagina nella storia del club è palpabile, al punto che per domani è giá tutto esaurito. Circa 417 i biglietti in vendita che sono andati sold out in un’unica giornata. Insomma l’attesa da parte dei supporters biancocelesti è tanta cosí come la voglia di vedere finalmente in azione la nuova Lazio a immagine e somiglianza del tecnico Sarri.

