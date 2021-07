AURONZO 2021 | Marco Alia: “Mentalmente sono cresciuto tantissimo. Credo sia giusto andare in prestito e mettermi in mostra”

Al termine della seduta mattutina, in questo settimo giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore per la Lazio, è intervenuto, ai microfoni di Lazio Style Radio, Marco Alia, portiere biancoceleste. Di seguito le sue dichiarazioni:

“C’e tanto da faticare e lavorare. Ci sono cose nuove da fare ma mi trovo bene. Quello che si fa con il mister dei portieri è importante ma non è mai quello che accade in partita. Fondamentale è il lavoro con gli attaccanti. Partitella a reti bianche, stavolta abbiamo vinto noi che spesso siamo criticati per la responsabilità sui gol. Nenci? È una persona nuova che può dare nuove emozioni e stimoli. Grande persona. Il lavoro però è sempre lo stesso, c’è continuità. Grigioni? Una linea guida e so bene che lavoro svolgere con lui, per me è fondamentale. Nenci porterà qualcosa di nuovo su cui non lavoravamo prima. Sono cresciuto a livello tecnico, seppur non giocando ma mi alleno con giocatori di grandissimo livello. Dal punto di vista mentale sono cresciuto tantissimo, sei a contatto con giocatori di livello che ti aiutano a crescere su alcune dinamiche personali e alcuni aspetti a cui prima non facevo caso. Il mondo dei grandi aiuta per fare esperienza e per crescere. Con gli altri portieri? Sono tutti ragazzi umili e lavorano tantissimo. Loro possono darmi tantissimo anche nel modo di approcciare il lavoro. Marius è mio compagno di stanza e ci parlo tantissimo. Pepe? Ragazzo d’oro, in allenamento scherziamo e ridiamo. Ci incoraggiamo tutti a vicenda, ed è bellissimo. Mister Grigioni è molto serio, spesso ci pensiamo noi a smorzare la tensione. Obiettivi? Dovrò capire cosa farò, dopo un anno credo sia giusto andare in prestito per giocare e mettermi in mostra. Ovunque andrò spero di poter fare bene per giocarmi poi le mie carte. Linea a 4? L’anno scorso si puntava sulla bucata interna, quest’anno sarà un gioco più lineare e la bucata si cercherà se sarà evidente. Adesso si gioca con calma lavorando dalla difesa con terzini e centrali. Adesso c’è molta attenzione alla bravura del portiere con i piedi, è fondamentale perché altrimenti si fa fatica. Io credo che posso ancora migliorare, ho una buona base ma bisogna lavorare tantissimo anche in base ai moduli”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: