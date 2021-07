Calciomercato, Marco Barzaghi: “Correa-PSG, accordo vicino! Alla Lazio 18 milioni e Sarabia”

La Copa America è terminata per Joaquin Correa che, dopo aver trionfato con l’Albiceleste, si concentra sul proprio futuro che appare sempre più lontano dalla Lazio. Sulle tracce del Tucu ci sarebbero molti club internazionali con il PSG comunque in pole position. Come riportato dal giornalista Marco Barzaghi via Twitter, i parigini sarebbero vicinissimi a raggiungere l’accordo con la Lazio sulla base di 18 milioni di euro ai quali andrebbe ad aggiungersi il cartellino del centravanti Sarabia. Il calciomercato entra nel vivo, Correa è arrivato al primo grande bivio della sua carriera.

