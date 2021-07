Candreva incensa Inzaghi: “Alla Lazio ha fatto un grande lavoro. È il momento giusto per cambiare”

Lazio-Inter viaggio di solo andata. Ecco il destino che accomuna Antonio Candreva, ora alla Sampdoria, e Simone Inzaghi, neo tecnico dei nerazzurri che ha lasciato i biancocelesti dopo cinque anni ad alto livello. Dei trascorsi del piacentino, ai microfoni di SkySport, ha parlato anche l’ex numero 87 laziale: “Inzaghi ha fatto un gran lavoro alla Lazio, ha raggiunto risultato incredibili e portato a casa dei trofei. Penso che sia stato il momento giusto per cambiare, è pronto e colgo l’occasione per fargli un grandissimo in bocca lupo. Ha dimostrato di essere un grande allenatore”.

