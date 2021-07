È morto quest’oggi Libero De Rienzo, l’attore napoletano colpito da un malore

È morto prematuramente Libero De Rienzo, 44 anni, stroncato da un malore. Il corpo dell’attore, regista e sceneggiatore napoletano è stato ritrovato senza vita, ieri sera alle 20, nella sua casa di Roma da un amico che non aveva più sue notizie da qualche giorno. De Rienzo sarebbe stato colpito da un infarto. Le indagini, coordinate dalla Procura di Roma, sono in corso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Madonna del Riposo che indagano sul ritrovamento, oltre ai sanitari del 118. Sul corpo dell’attore, nato a Forcella nel 1977 e cresciuto a Roma dall’età di due anni, non ci sarebbero segni di violenza. La data dei funerali non è stata ancora fissata, la salma sarà inumata in Irpinia, accanto alla madre.

La Repubblica

