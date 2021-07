ESCLUSIVA | Lazio C8, Capitan Ledesma: “Contentissimo dello scudetto. Sarri? Noi tifosi possiamo solo esserne felici”

La Lazio Calcio a 8 è campione d’Italia. Nella serata di giovedì la squadra si è infatti aggiudicata lo scudetto nello scontro finale contro la Roma Calcio a 8, battendo gli avversari per 2-0. Oggi il club capitanato dall’ex bandiera biancoceleste Cristian Ledesma sarà di nuovo in campo e si contenderà la Coppa Italia contro il Totti Sporting Club: un’altra sfida, dunque, dal sapore di derby capitolino. Di questo e altro abbiamo parlato in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it proprio con il capitano e campione Cristian Ledesma.

Che tipo di gara è stata quella che vi ha portato alla conquista del titolo e raccontaci l’emozione di quella serata

“È stata una bella partita, penso che abbiamo dominato con la squadra. Abbiamo interpretato con i ragazzi la partita come andava interpretata. Sono contento e felice di aver partecipato a questa avventura, che si chiuderà con la finale di Coppa Italia, ma sono felice. Mi sono divertito con un gruppo di ragazzi eccezionali, è una bella cosa”.

A proposito della Coppa Italia contro il Totti Sporting Club, nella scorsa stagione, in ambito di finali, c’è stata una vittoria per parte (Totti Sporting Club scudetto e Lazio C8 Supercoppa ndr) e domani sarà quindi una sorta di sfida nella sfida. Che tipo di gara vi aspettate e come l’avete preparata?

“È una finale come quella di giovedí, va affrontata con le nostre caratteristiche e l’entusiasmo di vincere e divertirsi, non dobbiamo pensare a quello che è stato ma prenderla come una partita importante. C’è questa voglia di vincere, l’ho detto dal primo giorno che sarei venuto a divertirmi con serietà, ma cercando di vincere.”

Sei stato anche eletto ‘miglior calciatore del torneo’ e anche sotto questo aspetto sarà stata una bella soddisfazione…

“Si, è sempre bello quando ti riconoscono sotto ogni punto di vista. Fa piacere, perché ho dimostrato che l’ho presa con serietà ed è un po’ quello che ci eravamo prefissati con i due presidenti della società e i ragazzi del club”.

A proposito dei mondiali per club che andrete a disputare in Brasile, vi aspettavate questa chiamata e che tipo di competizione sarà?

“Non lo so perché sono entrato a far parte di questo mondo da poco, non ti so dire che competizione è o perché. Lo sa chi è più esperto e sta nel mondo della Lazio c8 da più anni. Non so se ne farò parte perché sto continuando la mia carriera da allenatore, però penso che per i ragazzi e per chi ha creato questa squadra sia una cosa bella ed importante”.

A proposito della Lazio di oggi, le volevo chiedere un suo pensiero sull’ arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste

“Sono contento da tifoso perché è un allenatore preparato che ha vinto all’estero ed in Italia con la Juve, una cosa che non è mai facile come può sembrare. In Italia non è mai facile vincere e non era scontato il suo scudetto alla Juve. Al Napoli ha fatto grandi cose, e penso che noi tifosi possiamo solo che essere contenti. È arrivato un allenatore che ha vinto con una squadra come il Chelsea e penso che sia un cambio di rotta che ha preso anche la società, il presidente. Ha scelto un allenatore che ha vinto fuori, non che chi ha scelto prima non fosse bravo, ma prendere Sarri, ambito da diverse squadre dopo il lavoro fatto a Napoli, Chelsea e Juve penso sia un segnale importante.

Considerando quello che era il tuo ruolo, chi della rosa può essere il mediano più adatto al suo gioco?

“Dipende, perché al di là del regista, il calcio di oggi ti impone che non esista solo un calciatore che possa fare un ruolo ben preciso. Ci sono diversi modi di giocare anche per gli altri ruoli. Poi dipende da quello che vuole fare l’allenatore ma oggi vediamo spesso diversi giocatori in diversi ruoli che si scambiano, a prescindere dalla loro funzione”.

Infine una previsione su quella che può essere la stagione si della Lazio che della Lazio c8.

“Spero che la Lazio possa assimilare da subito il calcio del nuovo tecnico e che possa fare bene. È un’incognita perché diverse squadre devono far mercato ed in un anno come questo non è facile. Allo stesso tempo c’è curiosità di vedere una Lazio che ha preso un allenatore di questo spessore e vederla divertirsi e far divertire. Per quanto riguarda la Lazio c8 vediamo cosa succede nella finale di Coppa e poi vedremo quello che sarà”

Ringraziamo per gli scatti il fotografo Marco Patassini

