GdS | Sarri e il Mago, è subito feeling. Ma resta un’ombra nella Lazio

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la situazione Luis Alberto si è esaurita durante il riscaldamento di ieri con le ultime scuse recapitate di persona. Con Sarri c’era solo bisogno di parlarsi, ma al Comandante è bastato uno sguardo per capire le motivazioni del Mago; lo ha provato subito nell’allenamento. In sospeso Tare, che dovrebbe arrivare in ritiro domani per il debutto della Lazio di Sarri. Il d.s. biancoceleste è indaffarato in altri percorsi di mercato, sta valutando la cessione di un big (Correa primo della lista) e fino alla chiusura del mercato il nome di Luis Alberto rimarrà in sospeso.

