Il Messaggero | Lazio-Luis Alberto, scuse obbligate. “Sarri ci parla, Tare ha in pugno Brandt”

Come riportato da Il Messaggero, dopo le scuse di Luis Alberto, il giocatore ha chiesto di essere ceduto ma Lotito non intende privarsene. Nonostante molte squadre siano interessate, non sono arrivate offerte superiori ai 45 milioni di euro per il centrocampista. Tra queste, il Milan che offre Rafael Leao in cambio; il ds, però, preferirebbe Saelemaekers più un conguaglio di almeno 25 milioni di euro. Nel mentre Lotito stringe per Brandt del Borussia Dortmund: il club tedesco ha aperto alla richiesta di prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro.

