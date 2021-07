Il Tempo | Calcio a otto, Totti e Ledesma si sfidano per la Coppa Italia

Oggi a Trigoria la Lazio cerca il bis dopo lo scudetto vinto contro la Roma.

Come riportato da Il Tempo, oggi finale di Coppa Italia di calcio a 8 tra il Totti Sporting Club e la Polisportiva Lazio. Il derby a Roma ha sempre il suo perché, e in questo caso ancora di più perchè si sfidano sul campo due ex di grido come Francesco Totti e Christian Ledesma, capitani entrambi delle rispettive squadre nella finale di Coppa Italia. L’evento si svolge a Trigoria a porte chiuse, causa pandemia.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: