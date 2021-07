Il West Ham conferma il trasferimento di Felipe Anderson alla Lazio: “Accordo concordato con il giocatore”

Felipe Anderson è arrivato ad Auronzo di Cadore da ormai due giorni e ha cominciato subito a lavorare con i compagni agli ordini di Maurizio Sarri. Festa dei tifosi per il suo ritorno e fiumi di autografi. Intanto il West Ham tramite il sito ufficiale ha reso noto l’accordo trovato con la Lazio per il trasferimento del brasiliano. Ecco il comunicato: “Il West Ham United può confermare di aver concordato un accordo per Felipe Anderson per unirsi alla Lazio di Serie A con un trasferimento permanente non divulgato. L’attaccante 28enne, approdato agli Hammers dalla Lazio nell’estate del 2018, ha segnato 12 gol in 73 presenze. Ha trascorso la scorsa stagione in prestito con l’FC Porto in Portogallo, giocando dieci partite con la squadra di Primera Liga. Tutti al West Ham United desiderano ringraziare Felipe Anderson per il contributo dato durante il suo periodo come Hammer e gli augurano il meglio per il suo futuro”.

