La Repubblica | Autografi e selfie, tregua Luis-tifosi. E Sarri lo studia

Dopo il confronto con il tecnico, primo allenamento per lo spagnolo. Offerte basse, per ora resta.

Come riportato da La Repubblica, Luis Alberto aspetta novità dal mercato (Milan e Villareal), ma ha capito di aver sbagliato: ha raggiunto Auronzo di Cadore dopo la telefonata con Tare. Il centrocampista ha avuto poi un confronto con Sarri, che lo ha guardato negli occhi esigendo spiegazioni. C’è stato un primo chiarimento, ma servirà del tempo. Di nuovo in gruppo Luiz Felipe, che mercoledì aveva svolto differenziato. “Ho saltato le Olimpiadi perché ho preferito lavorare e arrivare pronto al campionato. Sarri è uno dei migliori in Europa. Rinnovo? Voglio rimanere qui“. Esulta la Lazio Calcio a 8 per la vittoria dello scudetto nel derby contro la Roma: oggi alle 21 la finale di Coppa Italia contro la Totti Sporting Club C8.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: