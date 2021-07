Lazio c8, dopo lo Scudetto arriva la Coppa Italia! L’errore di Totti regala il Triplete ai biancocelesti-FOTO

Una stagione magnifica, da incorniciare, per la Lazio Calcio a 8 che in un colpo solo mette a segno il Triplete portando a casa dopo la Supercoppa e lo Scudetto di qualche giorno fa anche la Coppa Italia in una finale molto combattuta decisa solo ai calci di rigori. Nell’atto finale i biancocelesti hanno sfidato la Totti Sporting Club con i tempi regolamentari hanno visto i biancocelesti riprendere gli avversari due volte prima di condurli ai tiri dal dischetto. Qui a risultare decisivo è l’errore di Totti nella quinta tornata con la Lazio che insacca l’ultimo penalty facendo scoppiare la festa.

Foto: Marco Patassini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lazio c8 (@sslazioc8)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: