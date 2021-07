Lazio Women, la Fordos si presenta: “Inizio un nuovo viaggio con i biancocelesti. Non vedo l’ora che prenda il via la stagione!” – FOTO

Continuano i rinforzi per la Lazio Women pronta ad affrontare il campionato di Serie A da neo promossa. L’ultimo innesto in ordine di tempo è il difensore classe 2002 Beatrix Fornos che via social si è presentata ai tifosi biancocelesti: “Oggi sto iniziando un nuovo viaggio con la Lazio, sono grato per questa opportunità e non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione! ️ Grazie mille a Callecool, Mdrsportsgroup e Mario Derossi per aver realizzato questo sogno e per aver gentilmente accolto me e la mia famiglia in Italia, mi sento già a casa!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fördős Beatrix (@beatrix_fordos)

