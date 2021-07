Luka Romero vicino alla Lazio? Il rifiuto del rinnovo e l’indizio social – FOTO

Si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero il giovane centrocampista Luka Romero in maglia biancoceleste. Dalla Spagna arrivano consistenti conferme dell’addio dell’argentino dal suo club, il Mallorca: infatti secondo quanto riporta l’account twitter “21mallorca” Romero avrebbe rifiutato il rinnovo del contratto. Inoltre, poco fa, è giunto un importante indizio social: il fratello del calciatore, Tobias Romero, ha infatti iniziato a seguire il profilo instagram della S.S. Lazio.

LGP a roda de premsa:

Luka Romero (i el seu entorn) han declinat les ofertes de renovació del @RCD_Mallorca. No sé on està, ara mateix que jo sàpiga, no és jugador del club pic.twitter.com/WQvHMMK54o

— 21mallorca (@testimmallorca) July 16, 2021